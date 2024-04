Schlinge um den Hals | Reise-Trostpflaster

Schlinge um den Hals. Die Schlinge um den Hals des Immobilienjongleurs und Pleitiers René Benko zieht sich immer enger zu: Jetzt sickerte auch durch, dass die Liechtensteiner Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen den Tiroler eröffnet. Dabei geht es um Vorerhebungen wegen des Verdachts der Verbrechen der betrügerischen Krida und der Geldwäscherei rund um zwei Benko-Stiftungen im Fürstentum – wobei natürlich die Unschuldsvermutung zu gelten hat. Unterdessen meldete in Österreich die Signa Holding endgültig Konkurs an. Sie war im vorigen November mit 7,8 Milliarden € Schulden in das Sanierungsverfahren geschlittert, nun aber musste Insolvenzverwalter Christoph Stapf die Notbremse ziehen. Was für eine Pleite, was für eine Schmach für den einst so bewunderten Immobilien-Wunderwuzzi – und für seine Freunde und Bewunderer.