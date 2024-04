Kulturkampf um den Ramadan

Wie lange dürfen muslimische Kinder und Jugendliche am Ende des Ramadans eigentlich fehlen? Grundsätzlich nur an einem Tag. Zweifeln Lehrer jedoch laut an, dass Entschuldigungen wegen Krankheit bloß erfunden sind, kommt die Schule rasch in Verdacht, rassistisch gehandelt zu haben. „Muslimische Kulturkämpfer“ sind schneller mit offiziellen Beschwerden, als es so mancher Lehrerin bewusst ist.