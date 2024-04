Wirbel nach Mail: Schulfrei für muslimische Kinder

Also war die Aufregung groß, als allen Eltern eines Wiener Gymnasiums eine Mail der Direktorin in den Posteingang flatterte. Inhalt: „Am Mittwoch feiert die islamische Glaubensgemeinschaft das Zuckerfest. Dieser Tag ist an sich ein regulärer Schultag. Wir haben aber Verständnis dafür, wenn Familien islamischen Glaubens diesen Tag im Kreise ihrer Familie feiern möchten.“