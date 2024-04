Eskalation befürchtet: Lufthansa stoppt Iran-Flüge

Der Abflug der AUA-Maschinen von Wien verschiebt sich jedoch um einige Stunden, „um die Zeit zwischen Landung und Abflug in Teheran so gering wie möglich zu halten“, teilte eine AUA-Sprecherin am Donnerstag mit. „Lufthansa und Austrian Airlines kommen zu derselben Sicherheitsbewertung für die Lage vor Ort.“ Allerdings gibt es arbeitsrechtliche Gründe für die unterschiedliche Handhabung.