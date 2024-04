Generäle nach Luftschlag tot: Iran schwört Rache

Nach dem Luftschlag auf die iranische Botschaft in Syrien mit sieben Toten, darunter zwei Generäle, kamen am Dienstag neue Drohungen aus Teheran. Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei kündigte für die Attacke in der syrischen Hauptstadt Damaskus Israel mit Vergeltung an, Präsident Ebrahim Raisi erklärte, dass der Angriff werde nicht unbeantwortet bleiben. Auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz schwor Rache.