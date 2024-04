Bordeaux: Mann sticht bei Streit 3 Menschen nieder

Höchste Sicherheitsstufe in Frankreich

Vier Monate vor den Olympischen Spielen in Paris gilt in Frankreich die höchste Sicherheitsstufe. Am Mittwochabend galten massive Sicherheitsvorkehrungen während eines Champions-League-Spiels zwischen Paris St-Germain und dem FC Barcelona in Paris, weil islamistische Anschläge befürchtet werden.