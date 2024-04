Söhne und Enkel von Hamas-Chef bei Angriff getötet

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind am Mittwoch sechs Verwandte des Hamas-Auslandschefs Ismail Haniyeh getötet worden (siehe Video oben). Sie seien in einem Fahrzeug in einem Flüchtlingslager im Norden getroffen worden, teilte die Hamas mit. Haniyeh ist seit 2017 Vorsitzender des Politikbüros.