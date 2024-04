Israel nahm Schwester von Hamas-Chef fest

Die in Tel Sheva im Süden Israels festgenommene 57-Jährige werde verdächtigt, „Kontakt mit Hamas-Aktivisten unterhalten zu haben“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Sie identifiziere sich mit einer Terrororganisation und werde der Hetze und Unterstützung von Terroranschlägen in Israel beschuldigt.