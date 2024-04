„Die Serie ist noch lange nicht fertig“

Enttäuschung und Frust waren Dienstag in Folge des vergeigten Startdrittel-2:0 auf der Bulls-Spielerbank wie im Kabinentrakt greifbar. Und gipfelten nach dem 2:4 in Eishockeyliga-Finalspiel drei bei KAC in Peter Schneiders Verbalangriff wegen ungleicher Strafenverteilung: „Ich verstehe schon, dass die Liga nicht unbedingt will, dass Salzburg dreimal hintereinander gewinnt.“ Starker Tobak. Der Fall liegt seit Mittwoch bei der Liga-Rechtskommission.