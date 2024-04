KAC nach 4:2 gegen Salzburg in Finalserie voran

Der KAC hat in der Finalserie der ICE-Eishockeyliga mit dem zweiten Sieg hintereinander gegen Red Bull Salzburg die Führung übernommen. Am Dienstag gewann der Rekordmeister ein packendes Duell vor 4.400 Zuschauern in Klagenfurt trotz 0:2-Rückstands verdient mit 4:2 (0:2,3:0,1:0) und stellte in der „best-of-seven“-Serie auf 2:1. Das vierte Finalspiel findet am Freitag (19.30 Uhr/live Puls24) wieder im Salzburger Volksgarten statt.