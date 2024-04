Viele Aufreger im ewigen Duell der Eis-Giganten

Wenn der KAC und Salzburg ab Freitag um den Meisterpokal in der heimischen Liga rittern, trifft sich das Beste, das die Liga zu bieten hat. Das zeigen auch die Fakten. In den letzten 16 zu Ende gespielten Saisonen gingen zwölf Titel an diese beiden Teams: Achtmal gewann Salzburg, viermal der KAC – dazu noch zweimal Bozen und je einmal Linz und die Vienna Capitals. Was die Dominanz noch stärker aufzeigt: Zuletzt gab‘s ein Endspiel an dem weder Klagenfurt noch Salzburg beteiligt waren vor 21 (!) Jahren.