Polterspaß am Weinberg nur mit Handbremse

Poltergruppen sorgten für störenden Nebengeschmack

Konkret aus dem Vorjahr, wo man von Poltergruppen nahezu überrannt wurde, die vor allem zu später Stunde aufgrund des hohen Alkoholkonsums für einige Zwischenfälle sorgten. Man wolle keineswegs Gruppen vom Poltern am Weinfrühling abhalten, so Schreiner, aber „aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Vorjahr, mussten wir ein Reglement schaffen. Vor allem bei jenen Gästen, die den Weinfrühling besuchen, um Wein zu kosten und zu kaufen, blieben die lauten Partygäste als störender Nebengeschmack in Erinnerung“, so Schreiner.