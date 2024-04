Hier sind die teuersten Wohnungen des Bundeslandes

Weil die Wohnungspreise im Vorjahr in rekordverdächtige Höhen geklettert waren, war auch die Nachfrage massiv eingebrochen - in einem Bezirk in Oberösterreich waren nicht einmal halb so viele Wohnungen verkauft worden als noch 2022. Doch nicht alle ließen sich von den hohen Preisen vom Kauf abhalten!