Liebe auf den zweiten Blick: Gibt es Hoffnung?

Man sagt oft, der erste Eindruck zählt. Doch was, wenn die wahre Liebe erst beim zweiten Blick offenbart wird? Diese Woche wollen wir in unserer Serie „Hand aufs Herz“ die „Liebe auf den zweiten Blick“ unter die Lupe nehmen. Haben Sie dieses Phänomen schon einmal erlebt? Was hat dazu geführt, dass Sie die Chance der Beziehung erst später erkannt haben? Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen!