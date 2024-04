Baumrodung: Jetzt wird sogar der Papst informiert

Baumfreunde wollen Brief an den Papst schicken

Im Umfeld der Pfarre war auch zu vernehmen, dass die „Diktatur der Baumfreunde Menschen davor abhalte, künftig neue Bäume zu pflanzen“. Die Baumfreunde selbst wollen sich jetzt in einem Brief an den Papst persönlich wenden, da dieser die internationale Gemeinschaft schon eindringlich zu mehr Anstrengungen aufgefordert hat, um den Klimawandel zu begrenzen. Wer dem Heiligen Vater einen Brief schreiben möchte, kann dies übrigens auch per E-Mail unter postmaster@vatican.va tun.