Tourismusbetrieb schlittert in Millioneninsolvenz

1994 als Aktiengesellschaft gegründet, meldete das bekannte Almdorf „Seinerzeit“ in Pattergassen am Montag am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz an. Auf rund 1400 Meter Seehöhe werden dort in ländlicher Atmosphäre zwei Chalets-Dörfer betrieben. Leistungen wie Übernachtungen in Chalets und Almhütten mit Wellness- und Spa-Bereichen werden angeboten. Zusätzlich gibt es mehrere Restaurantbetriebe. Vorstand der Aktiengesellschaft ist Prinz Alfred von Liechtenstein.