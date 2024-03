Wird Insolvenz-Hilfe für Mitarbeiter ausgelagert?

Nach Corona sind immer mehr Firmen in Kärnten in die Insolvenz geschlittert. „Im Vorjahr waren es allein in Klagenfurt 299. Und die Rate steigt um 20 Prozent“, sagt der Klagenfurter SP-Finanzreferent Philipp Liesnig. „Ausgerechnet jetzt wollen sie den Insolvenz-Entgelt-Fonds für die Mitarbeiter in Klagenfurt auflösen, tausende Kärntner müssten dann nach Graz fahren. Auch die Mitarbeiter will man in Graz ansiedeln.“