Schwarze Tage für Sonnenkraft: 50 Jobs weg

Was hat die Energetica eigentlich in diese Schieflage gebracht? Vorwiegend Billig-Konkurrenz aus China - von dort kommen schon PV-Paneele neuester Generation, während Kärnten noch „alte“ teuer herstellt. Und zum anderen belastet ein Betrug mit vier Millionen Euro die Bilanz - in Liebenfels sei man auf einen deutschen Gauner hereingefallen; die Ermittlungen dazu laufen.