Warum Unfall von ÖVP-Politiker zum Politikum wird

„Wir sind froh, dass Max Hiegelsberger diesen Unfall so glimpflich überstanden hat“, lauteten am Samstag die Reaktionen auf einen Bericht in der „Krone“: Der Erste Landtagspräsident und ÖVP-Politiker war am 13. März in seiner Heimatgemeinde Meggenhofen im Bezirk Grieskirchen mit dem Traktor unterwegs, um Holz zu transportieren.