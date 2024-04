ÖVP-Politiker baute schweren Unfall mit Traktor

„Ich habe mir Wirbelabsplitterungen zugezogen, das Rückenmark ist Gott sei Dank nicht betroffen. Die Ärzte haben im Spital alles untersucht“, so der 58-Jährige. Als der Unfall passierte, war Max Hiegelsberger alleine unterwegs. Im Schock rief er seine Frau an, die dann per Notruf die Rettungskräfte alarmierte und so die Rettungskette in Gang setzte.