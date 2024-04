„Die Ausflüge in fremde Betten sind jetzt vorbei“

Wer hat den Antrag gemacht?

Ich. In Zeiten, wo die Leute so egoistisch geworden sind, weiß ich unsere Beziehung sehr zu schätzen. Auch wenn es nie die große Leidenschaft war, genieße ich die ruhige Gemeinsamkeit mit meinem Lieblingsmenschen. Mein Mann hat all die Jahre tapfer durchgehalten und meine jahrzehntelangen Eskapaden akzeptiert. Die Ausflüge in die fremden Betten sind nun vorbei. Was ich da erlebt habe, reicht sowieso für sieben Leben.