„Lockdown“ für Allergiker: Es regnet Wüstenstaub!

Es wirkt fast unheimlich, wenn es am Horizont blassgelb schimmert und die Luft wie in einem Aquarell flirrt! Für das Wochenende – und es könnte am Sonntag den frühesten Hitzetag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bringen – kündigt sich dieses Naturphänomen neuerlich an (siehe Video oben). Denn mit einer für die Jahreszeit extrem warmen Luftmasse aus Nordwestafrika sollen ab Sonntag wieder unvorstellbare Massen an Staub in der Atmosphäre bis nach Europa katapultiert werden.