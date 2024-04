Frühere „Tour de France“-Starter radeln in Kärnten

Das Wörthersee Gravel Race feiert dieses Wochenende sein Debüt in Velden am Wörthersee. Das Radevent mit dem Weltcup am Sonntag lockt ehemalige Spitzensportler wie Paris-Roubaux-Sieger Niki Terpstra oder zehn Tour de France-Starter an. Und ist ein Turbo für den heimischen Tourismus.