Polizeichef übergibt Schlüssel in jüngere Hände

Neun Jahre als Kommandant in St. Kanzian

Ein historischer Tag war der 30. April 2014, als Gallizien mit weiteren 21 Polizeiinspektionen im Land geschlossen worden ist. „Das war schon mit gemischten Gefühlen verbunden.“ Am 1. Mai trat Sagmeister dann seinen Dienst in der Polizeiinspektion St. Kanzian an und am Tag der Arbeit geht er nun auch in den Ruhestand. Neun Jahre leitete er die Dienstelle mit 13 Beamten in der Tourismushochburg: „Ein tolles Team. Besonders gefordert sind wir natürlich während der Sommersaison.“