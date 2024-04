Schrotthändler doch kein Großbetrüger

Mit Ansprüchen auf Zivilrechtsweg verwiesen

Zwar kann sich der nun als Zeuge geladene ehemalige Verkäufer nicht mehr an die mündliche Abmachung mit dem Angeklagten in Bezug auf eine Gegenverrechnung erinnern, für den Senat steht am Ende der Verhandlung aber trotzdem fest, dass das Substrat für einen Schuldspruch im Sinne der Anklage doch ein wenig zu dünn ist. Der Privatbeteiligte wurde mit seinen Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen.