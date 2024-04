Kleinkind mit E-Zigarette: Schottland empört

Warnung vor Anstieg von E-Zigarettenkonsum

In Großbritannien warnen Experten vermehrt vor einem Anstieg des E-Zigarettenkonsums bei Jugendlichen. Die Zentralregierung in London plant ein Verbot von Einweg-Vapes und Maßnahmen, um E-Zigaretten für Jugendliche unattraktiver zu machen. Dazu gehören Einschränkungen bei süßen Geschmacksrichtungen und knalligen Verpackungen, die vor allem Minderjährige ansprechen. Die schottische Regionalregierung strebt ein ähnliches Gesetz an.