USA: E-Zigarette explodiert neben Baby

Die erschreckenden Szenen wurden von einer Überwachungskamera in der Wohnung der Frau festgehalten. Zunächst sieht das Kleinkind in seinem Hochstuhl Videos auf einem Tablet. Plötzlich geht die E-Zigarette in Flammen auf. Brennende Teile werden Richtung Baby geschleudert. Es erschrickt und fängt sofort an zu weinen.