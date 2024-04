Causa Pilnacek: Karner vertraut den Behörden

Nach Kritik an den Ermittlungen nach dem Tod von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bekräftigt, „großes Vertrauen in die Arbeit der österreichischen Polizei“ und der Ermittlungsbehörden zu haben. Dem Fall werde nachgegangen „so wie es sich gehört“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Martin Kreutner, Leiter der von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzten Untersuchungskommission, hatte Anzeige dazu erstattet.