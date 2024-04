Applegate „konnte drei Wochen lang nicht duschen“

„Ich kann auf gar keinen Fall stehen“

Die Folge war bereits „vor Monaten“ aufgezeichnet und am Dienstag veröffentlicht worden. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme konnte Applegate demnach nicht ins Bad gehen, ohne das Gefühl zu haben, hinzufallen. Sie sprach von einem „wahnsinnigen Kribbeln von ihrem Hintern abwärts“. „Ich habe seit drei Wochen nicht mehr geduscht, weil ich in meiner Dusche nicht stehen kann. Ich kann auf gar keinen Fall in meiner Dusche stehen“, gestand sie.