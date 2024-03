Christina Applegate lebt „wie in der Hölle“

„Ich lebe wie in der Hölle“. Christina Applegates neuestes Gesundheits-Update klingt schlimm. Die 52-Jährige wurde 2021 mit Multipler Sklerose diagnostiziert und kündigte im letzten Jahr an, dass sie ihren Beruf an den Nagel hängen muss. In der TV-Show „Good Morning America“ enthüllte sie jetzt: „Ich komme kaum noch vor die Tür. Dieses Interview ist schon schwer für mich, für mein ganzes System.“