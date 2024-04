Generalsekretär: Ukraine wird NATO-Mitglied

1949 gegründet

Das Treffen hat am Mittwoch begonnen und ist bis einschließlich Donnerstag angesetzt. Die NATO wurde am 4. April 1949 in Washington als Reaktion auf die Politik der kommunistischen Sowjetunion gegründet, die als bedrohlich wahrgenommen worden war (siehe Video oben). Die Organisation hat derzeit 32 europäische und nordamerikanische Mitgliedstaaten, das Hauptquartier ist in Brüssel. Zuletzt traten Finnland und Schweden bei.