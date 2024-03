NATO bereitet sich auf Konflikt mit Moskau vor

Ukraine: Kampfjets wohl in kommenden Monaten einsatzbereit

Der ukrainische Außenministers Dmytro Kuleba hatte zuletzt erklärt, dass die F-16-Kampfjets in den kommenden Monaten in der Ukraine eintreffen sollten. Die Ukraine bemüht sich in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Invasionstruppen seit Monaten um F-16-Jets.