Wie ein Wiener aus „Mein Kampf“ ein Kochbuch macht

Der ungewöhnliche Zugang werfe jedenfalls ein neues Licht auf ein Thema, mit dem sich viele nach der Schule nicht mehr beschäftigen wollen. Gerade in einer Zeit, in der in Europa wieder Krieg geführt wird, erhält die Veranstaltung nach Ansicht des Wiener Künstlers eine besondere Brisanz. Joska-Sutanto weiter: „Als 2015 das Copyright für ‘Mein Kampf‘ auslief, kam in mir der Wunsch auf, das Buch zu zerschneiden. Ich möchte mit diesem Projekt darauf aufmerksam machen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in Frieden zu leben und dass wir als Gesellschaft aufpassen müssen, nicht die gleichen Fehler wie damals zu begehen“.