Angeklagter hatte ein teures Hobby: Graffiti

Kommissar Zufall war am Werk

„Ich weiß, dass das, was ich gemacht habe, ein Scheiß war. Ich habe den Schaden angerichtet, also werde ich ihn wiedergutmachen.“ Im Zusammenhang mit den besprühten Hauswänden und Fassaden hatte es lange Zeit keine Hinweise auf die Täterschaft gegeben. Ein halbes Jahr nach der ersten „Malerei“ war es schließlich Kommissar Zufall, der den Unterländer auffliegen ließ. Just in dem Moment, als sich der 38-Jährige wieder an einer Fassade in Wolfurt zu schaffen machte, wurde er von einer Polizeistreife erwischt.