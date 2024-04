Erneut Aktivistin intim abgetastet – gewinnt Klage

Jelena Saf über Erfolg wenig euphorisch

Die 25-Jährige kommentierte ihren Erfolg vor Gericht wenig euphorisch: „Unsere Proteste scheinen strukturelle Missstände im Umgang der Polizei mit Bürgern aufzudecken. Ich will mir gar nicht vorstellen, was Menschen in Gewahrsam passieren könnte, die sich so wie wir nicht wehren können.” Die junge Frau betonte, dass all diese erniedrigenden Maßnahmen der Polizei nicht nötig wären „wenn die Regierung endlich handelt und ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung verankert, hören unsere Proteste sofort auf. Und damit auch diese unnötigen Festnahmen und Herabwürdigungen”.