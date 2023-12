Aktivistin wurde intim abgetastet, gewinnt Klage

„Unterhose die Hüfte hinunterziehen“

Schon in der sogenannten Gegenschrift hatte die Landespolizeidirektion Wien zugegeben, Fuisz aufgefordert zu haben, „die Unterhose unter die Hüfte hinunterzuziehen“. Als diese sich weigerte, ihre Intimzone zu entblößen, sei es tatsächlich zu dem Eingriff gekommen. Die geladene Polizistin legte klar, dass alle Personen im Anhaltezentrum in der Rossauer Lände die Unterwäsche ausziehen müssten. Das stehe so in einer Dienstanweisung.