Aktivist zum Ausziehen der Unterhose gezwungen

Am Freitag wurde die Verhandlung am Verwaltungsgericht Wien geführt. Der Vorfall selbst ereignete sich bereits im vergangenen Februar. Damals wurde der 24-Jährige nach einer Klebe-Aktion der Letzten Generation in Wien festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Lände gebracht. Dort musste er sich zuerst in einem drei Quadratmeter kleinen „Visitierraum“ routinemäßig seiner Kleidung entledigen. „Man wird durchsucht und abgetastet und zieht sich bis auf die Unterhose aus“, sagte der Aktivist vor Gericht.