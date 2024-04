Dem Herzen folgen bis ins „Hotel California“

Drei Projekte

Im Jubiläumsjahr hat „Theater Malaria“ drei Projekte in Angriff genommen, darunter ein „abendfüllendes Stück mit dem Arbeitstitel ,Hotel California’. Es geht um das Thema Arbeit an einem Ort, an dem andere Urlaub machen“, gibt Schwamberger-Kunst Einblicke. Die Premiere ist Anfang November im Linzer Theater Phönix geplant. Es wird noch ein „Sounds Labor“ – eine performative Lesung mit E-Gitarrenmusik – vorbereitet sowie ein Projekt in Kooperation mit den Clini-Clowns. „Wir wollen in Alten- und Pflegeheime gehen und spielen. Wir haben sehr viel zu geben!“