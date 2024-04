Russen-Spion Egisto Ott legte Geständnis ab!

Kontakte zu NEOS, SPÖ, Grünen und FPÖ

Auch in der heimischen Innenpolitik wird die Nachricht des Geständnisses für Unruhe sorgen. Denn Ott war auch bestens mit Abgeordneten vernetzt – etwa mit den NEOS, der SPÖ (er war aktives Mitglied) und den Grünen. Vor allem der Name des ehemaligen Grünen-Politikers Peter Pilz fällt da häufig. Ott und er sollen sich seit 2009 kennen. Jene Handydaten von einem Bootsunfall 2017, die Ott im Sommer 2022 an die Russen verkauft haben soll, landeten vorab im Onlinemedium von Pilz. Auch der NEOS-EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter traf sich mit Ott.