Krimi: Drei Mordfälle auf Burg Hochosterwitz

Im Kriminalroman „Kärntner Finale“ ermittelten die beiden Fahnder Oblitschnig und Popatnig noch in ihrer Heimatstadt Ferlach. Doch das war für den Autor Andreas Pittler nicht genug. „Ich überlegte mir, wie ich es schaffe, dass die beiden in ganz Kärnten ermitteln können“, erzählt der Erfolgsautor im Gespräch mit der „Krone“. Daher erhält das Duo aus dem Rosental im neuesten Roman „Kärntner Ritterspiel“ von Pittler auch eine Planstelle beim Landeskriminalamt. „Und prompt werden Obiltschnig und Popatnig zu einem Mordfall auf die Burg Hochosterwitz gerufen“, so Pittler, der mit seinem ersten Buch einen Verkaufsschlager landete – der erste Krimi musste sogar noch einmal nachgedruckt werden.