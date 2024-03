Betrunkener Rowdy nahm Pistole in Nachtlokal mit

Der amtsbekannte 43-Jährige aus Neuhofen an der Krems war Sonntagfrüh massiv alkoholisiert in das Nachtlokal in Kremsmünster gekommen. Er soll ab 3.30 Uhr dort anwesende Gäste aggressiv beleidigt und provoziert haben. Die Folge war eine handfeste Rauferei mit drei anderen Besuchern, in deren Folge er am Boden landete. Seine Kontrahenten blieben unverletzt, verließen daraufhin den Nachtklub.