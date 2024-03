Zwei Wölfe können im Mühlviertel wieder heulen

Bis Karsamstag hatte der bisher letzte Abschuss-Bescheid Gültigkeit gehabt. Und zwar in und um Unterweißenbach. Hier war ein Isegrim Eltern und ihrem dreijährigen Kind beim Spazierenge gehen in die Quere gekommen und hatte sich nur „schwer vergrämen lassen“ – also verscheuchen. Da kurz zuvor in der Nähe mehrere Wölfe bei einem Bauerhof herumgeschlichen waren, gab´s für die Jäger den Auftrag, das Tier zu erlegen. Doch die vier Wochen verstrichen, ohne dass sich der Wolf vor einem Lauf gezeigt hätte und er überstand die Abschuss-Frist.