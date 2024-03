Spionage-Causa birgt politischen Sprengstoff

Zwei Festnahmen in Kärnten

Der ehemalige Verfassungsschützer Ott wurde in Kärnten festgenommen. Auch für seinen Ex-Schwiegersohn klickten die Handschellen, er wird der Beitragstäterschaft verdächtigt. An den Adressen der beiden fanden auch Hausdurchsuchungen statt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.