Leitkultur-Kampagne der ÖVP wird verrissen

Ebenso ein Ablenkungsmanöver sieht der Schriftsteller Michael Köhlmeier. „Leitkultur“ sei ein dummer Begriff. „Kein Mensch will in seiner kulturellen Vorstellung geleitet werden“, meinte er in den „Vorarlberger Nachrichten“. „Diejenigen, die am lautesten nach der Moral schreien, sind die, die sie am heftigsten brechen.“