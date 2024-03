Russische Journalistin nach Friedhof verhaftet

Sicherheitsbeamte agieren mit voller Härte

Nach einem dieser Friedhof-Besuche wurde sie am 17. März von Polizisten in einem Café festgenommen und zunächst wegen angeblichen Widerstands gegen Polizeibeamte zehn Tage in eine Arrestzelle gesteckt. Am Tag ihrer geplanten Freilassung wurde Faworskaja dann erneut festgenommen – dieses Mal unter dem Vorwurf der Mitwirkung in der Nawalny-Organisation.