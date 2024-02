Russland „weiß nur zu stehlen und zu töten“

Putin will wohl lebenslang regieren

Heute lebt sie in ständiger Angst um ihren Mann. Sie könne es jedoch nicht zulassen, dass sie diese Emotionen von der Arbeit abhalten, die Wladimir so wichtig ist. Russland sei ein „mörderisches Regime, das nur zu stehlen und zu töten weiß“, so Jewgenija. Sie hoffe auf den Tag, an dem alles zusammenbricht.