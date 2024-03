WSJ: Russland extrem gefährlich für Journalisten

Biden: Festnahme von Gershkovich ungerecht und illegal

US-Präsident Joe Biden äußerte sich zum Schicksal des Reporters. „Journalismus ist kein Verbrechen“, hieß es am Freitag in einem Statement des Weißen Hauses. Gershkovichs Festnahme bezeichnete Biden als ungerecht und illegal. Man arbeite daran, seine Freilassung zu erzielen. Biden erinnerte in der Mitteilung auch an weitere in russischer Haft sitzende US-Bürger und kritisierte „Russlands ungeheuerliche Versuche“, sie als Verhandlungsmasse zu nutzen. Russland sei weltweit eines der gefährlichsten Länder, um journalistisch tätig zu sein, schrieb das „Wall Street Journal“ am Freitag.