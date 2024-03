Hamas ruft Muslime zu Marsch auf Jerusalem auf

Kirchenoberhäupter für Waffenruhe

Die Kirchenoberhäupter in Jerusalem rufen indes in ihrer Osterbotschaft zu einer „sofortigen und anhaltenden Waffenruhe“ im Gaza-Krieg auf. In der am Mittwoch veröffentlichten Botschaft ist die Rede von „intensivem Leid, das uns hier im Heiligen Land umgibt“. Man verurteile „alle gewaltsamen Taten in dem gegenwärtigen verheerenden Krieg, vor allem jene, die sich gegen unschuldige Zivilisten richten“.