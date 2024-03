Hamas: Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingscamp

Der Angriff habe ein Zelt für Vertriebene in der Küstenregion Al-Mawasi westlich der Stadt Khan Younis getroffen, hieß es von der Hamas. In Al-Mawasi leben derzeit tausende Palästinenser, die durch den seit fast sechs Monaten andauernden Krieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden und dort in behelfsmäßigen Zelten untergekommen sind. Viele von ihnen waren aus dem Gebiet um das Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza geflohen, das von der israelischen Armee angegriffen wurde.