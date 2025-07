Nationalteam erstmals mit Pöltl und Landesberg

Anreise aus den USA

Die Vorbereitung beginnt am Sonntag in Wien, Pöltl stößt am Montag aus den USA zum Team. Der 29-Jährige hat sich zuletzt mit seinen Teamkollegen im Rahmen der NBA Summer League in Las Vegas auf die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga eingestimmt. Eine Woche trainiert Österreichs bisher einziger NBA-Profi nun noch in Florida, ehe es in der Nacht von Sonntag auf Montag zurück nach Österreich geht.